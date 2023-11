Tre aziende riminesi a Tunisi per l'anteprima della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”

Tre aziende di CNA Rimini a Tunisi per l'anteprima della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” giunta alla sua VIII edizione e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano. L’evento è dedicato al tema delle colazioni “Le petit déjeuner à l’italienne” e ha visto la realizzazione di un workshop sul breakfast tenuto da Roberto Corbelli Presidente di CNA Riccione, esperto dei cambiamenti socio culturali dei mercati e dei nuovi approcci all’acquisto dei consumatori. Breakfast Made in Italy è diventato un progetto di CNA Nazionale che rappresenta le imprese della filiera delle colazioni e del settore turistico ricettivo, tra le quali hanno aderito all’evento di ICE Agenzia, pronte a fare il loro ingresso sul mercato, ben 3 aziende della provincia Rimini, Baldolini srl di Saludecio, Effedue srl di Coriano e Luvirie srl di Riccione oltre a Piadina da Giorgia di Cervia che aderisce al Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP con sede a Rimini. L’iniziativa si colloca all’interno della campagna di comunicazione del Made in Italy Mondo promossa dal Ministero egli Esteri e denominata “The Extraordinary Italian Taste“. “Il settore agro-alimentare costituisce oggi uno dei pilastri del made in Italy nel mondo - dichiara Davide Ortalli Direttore di CNA Rimini. - Favorire l’ingresso in nuovi mercati delle eccellenze rappresentate dalle nostre aziende è per noi motivo di orgoglio e stimolo a proseguire nei progetti di filiera e di rete tra imprese anche nella tutela della sicurezza alimentare”.