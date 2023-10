Contro il carovita ecco il "Trimestre anti inflazione": la catena di supermercati offre oltre 1500 prodotti a prezzi scontati

Commercianti Indipendenti Associati, Cooperativa associata a Conad con 266 punti vendita in Romagna, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia, aderisce con l’intera rete associata di punti vendita al “Trimestre anti inflazione”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy e sottoscritto dalle associazioni della distribuzione e del commercio, tra cui Ancd-Conad. Il “Trimestre anti inflazione”, che si concluderà il 31 dicembre, ha l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto degli italiani e mitigare gli effetti dell'inflazione crescente.

Cia-Conad nello specifico aderisce all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita circa 500 prodotti di marca denominati "Convenienti Sempre" ed oltre 1.000 prodotti a marchio denominati “Bassi & Fissi”, il tutto per garantire ai nostri consumatori oltre 1.500 prodotti a prezzi bloccati. Dal 2013 i Soci Cia e il Consorzio Conad sono impegnati a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie con un paniere di prodotti a marchio Conad “targati” Bassi e Fissi, un’iniziativa quest’ultima, che ha consentito nel 2022 un risparmio medio alle famiglie italiane del 26,5%.

"Abbiamo fatto una scelta che non poteva non andare a favore delle famiglie - ha dichiarato l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta - un impegno quotidiano che va avanti da anni e a maggior ragione un impegno di maggiore responsabilità in questo preciso momento storico, nel quale guerra, aumento dei prezzi delle materie prime, interruzione della catena di approvvigionamento a livello globale ed effetti speculativi stanno incidendo fortemente nel carrello della spesa dei consumatori, ed è nostra responsabilità dare un contributo tangibile".

A sostegno dell’adesione di Conad al “Trimestre anti inflazione”, viene comunicato, "sono previste iniziative di comunicazione ad hoc, con campagne pubblicitarie, partito domenica, sull’adesione del paniere dei prodotti "Bassi e Fissi" e "Convenienti Sempre" all’iniziativa del Governo. I prodotti a marchio sono una scelta per un numero crescente di clienti perché conciliano qualità e convenienza, attenzione al sostegno delle produzioni Made in Italy e sostenibilità ambientale". Nei punti vendita della rete di vendita di Commercianti Indipendenti Associati, la quota di mercato dei prodotti a marchio Conad è del 39%.