Turismo, la Cgil: "Troppi precari in regione, serve più qualità. Stabile meno di un dipendente su cinque"

Sveglia della Cgil sul turismo in Emilia-Romagna. La suona il segretario generale Massimo Bussandri, che segnala: "Il turismo sicuramente rappresenta da tempo, e dovrà continuare a rappresentare, una risorsa importante per l'economia e il lavoro dell'Emilia-Romagna, ma potrà farlo tanto meglio se saprà svilupparsi lungo un percorso di qualificazione". Quindi, raccomanda il sindacato, servono "maggiore stabilizzazione della forza-lavoro, anche attraverso una sua migliore remunerazione; limitazione allo sfruttamento del territorio e del patrimonio naturalistico; regolamentazione e contenimento, soprattutto nei centri storici, dell'offerta di affitti brevi, per non danneggiare la residenzialità e la mobilità scolastica e lavorativa delle persone".

Oltre la ripresa post-Covid dei numeri turistici in regione, dove nel 2023 hanno frenato un po' per via dell'inflazione, delle tensioni internazionali e del clima, "si è confermata purtroppo - puntualizza il sindacato - anche la strutturale precarietà che contraddistingue in larghissima misura i rapporti di lavoro degli occupati". Anche in Emilia-Romagna, aggiunge allora Emiliano Sgargi, segretario generale Filcams-Cgil Emilia-Romagna, citando dati Inps, nel 2022 "meno di un dipendente su cinque era assunto a tempo indeterminato e, se si escludono i part-time, la percentuale scende addirittura al 12,9%". (fonte: agenzia Dire)