Turismo, Fondazione Verdeblu: bene l'estate 2021 e segnali di un buon autunno

Grazie alla collaborazione tra Bim Servizi e Fondazione Verdeblu torna a vivere anche il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, quando altre realtà ancora dovevo riorganizzarsi, proprio per il lavoro dello staff di Fondazione che ha partecipato a Fiere del settore in modalità online e in presenza ove possibile. Nell’ultimo anno la continua promozione ha già dato i primi risultati: lo testimoniano i dati lusinghieri di luglio, con gli arrivi che segnano un + 38% rispetto all’anno 2020 e un più 3,8% rispetto al 2019, ma, tornando al Congressuale ci sono già stati eventi con relativi soggiorni a partire dai giorni compresi tra il 16 ed il 18 luglio con 600 presenze all'evento “11th European Tango Cup & Metropolitani Italia”, nonostante la riduzione della capienza dovuta alle normative covid.

Dall'11 al 12 settembre un evento corporate sul benessere ha fatto registrare 1000 presenze che hanno dormito sul territorio, oltre ad altre 2000 presenze portate dal concorso di “Miss Mamma Italiana” che ha portato anche un impatto mediatico incredibile con servizi sui tg nazionali; una diretta di 3 ore di Radio Monte Carlo;servizi sui settimanali di costume; oltre 100 servizi sui giornali cartacei ed online nazionali e localmente dalle città di provenienza delle Mamme.

Nonostante le capienze ridotte da oggi alla fine di dicembre, ci sono già calendarizzati eventi che porteranno circa 12000 presenze, senza contare altri eventi in fase di contrattualizzazione. Su tutti gli eventi già a calendario spicca il “Campionato Nazionale ed Internazionale di Wnbf Italy” dove i body builder si esibiranno per conquistare i titoli a disposizione; non da meno gli eventi religiosi, commerciali, sindacali e di ballo. Anche per il 2022 si prospettano note positive: ritornerà “Star Trek”, “Mani d’oro” e altri appuntamenti già passati al Palacongressi ed altri portati dallo staff del Commerciale.

"Lo staff di Fondazione ha fatto un lavoro importante - continua il Presidente- mentre tutti mettevano il personale in cassa integrazione, con il nostro consiglio, soci e consulenti, abbiamo deciso di premere sull’acceleratore della promozione e sul commerciale, al momento i fatti ci stanno dando ragione. In primavera abbiamo presentato il nostro lavoro ai Capigruppo Consiliari del nostro Comune, ricevendo il loro plauso. Ogni tanto qualcuno si dimentica di quella mattinata comunicando cose errate, per fortuna che il nostro staff non è permaloso, anzi utilizza le comunicazioni inesatte come stimolo per fare ancora di più o per migliorarsi".

Domenica 26 settembre in collaborazione con il BFF, al Teatro Astra alle ore 17.45 ci sarà ospite Antonella Delprino, inviata RAI 1 e in collegamento il Direttore di RAI3 Franco Di Mare in un talk show che anticiperà la proiezione del loro DocuFilm girato nel 2001 in Afghanistan ed intitolato “Kabul, oltre la cronaca”.