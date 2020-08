Turismo, il bonus vacanze funziona e l'Emilia Romagna è la regione più gettonata

Sono sempre più numerose le famiglie che scelgono le mete estive guardando al numero di strutture che accettano il bonus vacanze. A un mese dall'entrata in vigore di questa misura di sostegno al settore e ai consumi delle famiglie voluta dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sono oltre un milione i bonus già erogati attraverso l'app IO per un valore economico pari a 450 milioni di euro. A oggi, sono 150mila i nuclei familiari che hanno già speso i bonus in oltre 10mila strutture, immettendo così nel settore turistico oltre 60 milioni di euro.

Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate, spiega una nota del Mibact, la ripartizione territoriale delle spese degli italiani sta avvenendo tra le regioni con un trend non molto difforme dai normali flussi del turismo interno. Le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono l'Emilia Romagna con 20.725 bonus utilizzati per un valore economico di 9.579.766 euro, la Puglia con 12.296 bonus e un valore di 5.826.153 euro e la Toscana dove sono stati utilizzati 9.414 bonus per 4.340.801 euro. Nell'insieme, in queste tre regioni è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati. La Lombardia segna 5.825 bonus usati per un valore di 2.719.161 euro, superata dal Veneto con 7.710 bonus e 3.569.302 euro, mentre il Piemonte a oggi conta 717 bonus e 313.474 euro.

Il Trentino Alto Adige raggiunge i 6.170 bonus utilizzati per un valore economico di 2.843.089, il Friuli Venezia Giulia segna invece 1.233 bonus per un valore di 564.520 euro e la Liguria arriva a 2.240 bonus per 994.218 euro. In Abruzzo sono stati usati 7.142 bonus vacanze per un valore di 3.387.041 euro, nelle Marche 5.479 bonus per 2.556.179 euro e in Umbria 610 bonus e 270.772 euro. Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, in Molise sono stati 293 i bonus usati per 137.207 euro, in Basilicata 1.370 bonus per 646.897 euro, in Campania sono stati usati finora 8.246 bonus per un valore economico di 3.769.487 euro, mentre in Calabria sono stati 7.859 i bonus per un valore di 3.737.661. In Sicilia, invece, a oggi sono stati usati 6.026 bonus vacanze per un valore di 2.753.184 e, infine, in Sardegna i bonus sono stati 6.026 per un valore economico di 2.753.184 euro.

(fonte Agenzia Dire)