"L'Italia deve ripartire spinta dal turismo". Il ministro Garavaglia arriva in Romagna per disegnare il futuro

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sarà a Riccione, venerdì 22 aprile (ore 17) a Palazzo del Turismo, protagonista dell'incontro dal titolo "Riccione, il futuro del turismo tra innovazione e sostenibilità". L'appuntamento si inserisce nell'ambito della rassegna "La Riccionese. Conversazioni e Contemplazioni", la rassegna di incontri pubblici sulle grandi questioni della vita contemporanea, promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito del Centenario del Comune di Riccione. In una conversazione pubblica, il vice direttore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, approfondirà con il ministro Garavaglia i temi di stretta attualità per il nostro Paese e le prospettive del settore turistico italiano nei prossimi anni.

"E' un grande piacere avere ospite a Riccione il ministro Garavaglia - dichiara il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. Un'occasione per parlare di prospettive di sviluppo, che si annunciano estremamente positive dopo il grande successo di Pasqua per la Perla Verde e la Riviera con il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive, la grande affluenza sulle spiagge, i ristoranti, gli alberghi e i viali commerciali pieni di turisti che si sono goduti un'atmosfera estiva. E' l'Italia che riparte attraverso il turismo e con il ministro Garavaglia potremo fare il punto su quello che per Riccione è stato il preludio di una eccezionale stagione 2022".