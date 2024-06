Ultima tappa di “Ugl in tour-sindacato in movimento” sabato a Rimini

Sabato, 29 giugno, in piazza Tre Martiri a Rimini dalle ore 9 alle 12.30 si terrà il quarto ed ultimo incontro di “Ugl Romagna in tour”, iniziativa divulgativa delle attività del sindacato nelle principali piazze della Romagna: a Forlì, Cesena, Ravenna e ora Rimini. Sarà l'occasione per i cittadini di poter dialogare con i dirigenti dell'Ugl e conoscerne le principali attività e presenza nelle varie categorie del lavoro.

“Fino ad oggi abbiamo riscontrato un grande interessamento tra la gente - spiega Filippo Lo Giudice, segretario provinciale Ugl Romagna che parteciperà di persona all'iniziativa -. Parleremo ai cittadini che ci verranno a trovare al nostro gazebo del nostro impegno che è sempre e costantemente finalizzato a sostenere i lavoratori nei luoghi di lavoro, frutto di un articolato processo di confronto e ascolto delle esigenze dei lavoratori e dei nostri delegati nelle aziende e nelle fabbriche. Quella dell'ascolto è un'attività importantissima per noi e con la nostra iniziativa nelle piazze, dove saranno presenti iscritti e dirigenti sindacali, potremo sicuramente migliorare i già eclatanti risultati raggiunti”.