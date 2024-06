Un nuovo socio per Italian Exhibition Group

Amber Capital Italia SGR S.p.A., società regolata dalla Banca d’Italia, operativa in Italia dal 2007, annuncia che tramite fondi da essa gestiti, è arrivata a detenere una partecipazione azionaria nella società Italian Exhibition Group S.p.A., quotata sul segmento Euronext Milan, rappresentativa di oltre il 10% del capitale sociale e il 6% dei diritti di voto della società. L’amministratore delegato della SGR, Giorgio Martorelli, ha commentato che “Amber Capital è azionista di IEG fin dalla sua quotazione, avvenuta nel 2019 e nel corso di questi anni abbiamo stabilito con il management della società e con i suoi stakeholders un consolidato rapporto di fiducia e stima reciproca che ci ha fatto rimanere azionisti, ed anzi ad incrementare la partecipazione, nel periodo più difficile attraversato dalla società, ovvero durante la pandemia. IEG è stata in grado di ripartire e di raggiungere risultati migliori del periodo pre-Covid, con un buon anticipo rispetto ai concorrenti. La recente presentazione del piano industriale al 2028 ci ha dato ulteriore fiducia sulle prospettive di sviluppo di lungo termine del gruppo e per tale motivo abbiamo deciso di aumentare ulteriormente la partecipazione, convinti che nei prossimi 3 anni la società saprà non solo confermare i target di crescita, ma addirittura fare meglio”.

L’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni, ha commentato: “Siamo molto onorati della fiducia che Amber Capital Italia ripone nella nostra società e nei nostri progetti. In questi anni abbiamo anche potuto apprezzare il prezioso contributo assicurato alla governance attraverso la nomina della Presidente del Collegio Sindacale e di una amministratrice di elevata esperienza e professionalità. L’incremento della quota azionaria di Amber costituisce ulteriore stimolo per il pieno raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che la società si è data col nuovo piano industriale”.