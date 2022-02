Un ramo della famiglia Gemmani lascia l'Scm Group, ecco il nuovo Cda

Riassetto societario per Scm Group, azienda riminese che realizza tecnologie per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali e nei componenti industriali. Un'operazione propedeutica all'uscita dalla compagine societaria di un ramo della famiglia Gemmani, Linda e Marco. Che tutti i soci ringraziano per il duraturo e proficuo contributo dato allo sviluppo del Gruppo. Scm Group sarà guidata dalle tre famiglie fondatrici, che rimarranno proprietarie in forma paritetica, garantendo continuità, agilità imprenditoriale e conduzione attraverso una visione strategica comune. Il cda sarà composto da Giovanni Gemmani come presidente, Andrea Aureli ed Enrico Aureli vice presidenti, Marco Mancini amministratore delegato e i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani. Come direttore generale è stato nominato Luigi De Vito. I soci hanno infine confermato la nomina di presidente onorario ad Adriano Aureli.