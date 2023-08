Uni Rimini, Sgr e Sic fanno squadra per dar vita a progetti di efficienza energetica

Uni Rimini, Gruppo Sgr e Sic srl Società Benefit, hanno definito una partnership per dar vita a progetti di efficienza energetica, in particolare Comunità Solari (Cs) e Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Le rispettive competenze aprono nuovi scenari in un settore in straordinaria evoluzione, introducendo la presenza di modelli di welfare aziendale e sociale. L’iniziativa, avviatasi a Ecomondo 2022 grazie all’ottimo lavoro svolto dal Prof. Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari, sarà presentata alla prossima edizione del salone della green technology a novembre 2023 alla Fiera di Rimini e costituisce una risposta unica e senza precedenti nel panorama nazionale di settore.

L’accordo prevede anche che per il Tecnopolo Rimini sia possibile ottenere risorse per sostenere gli studenti e neolaureati nell’attività di ricerca.

Per il Gruppo Sgr l’iniziativa è in linea con la propria mission e interesserà la rete delle aziende che operano sotto il brand Sgr Efficienza Energetica, imprese che progettano e realizzano infrastrutture attraverso soluzioni informatiche e tecnologiche dedicate all’efficienza energetica utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale ed informatiche di cui detiene l’Intellectual Property.

“Raramente in quasi 25 anni nel Gruppo SGR – dichiara il Direttore Generale Demis Diotallevi - mi è capitato di siglare un accordo con tante sinergie, complementarità ed entusiasmo tra i firmatari, peraltro con una ricaduta diretta su studenti, lavoratori e comunità in generale. La modalità è veramente innovativa: coniuga le competenze del Prof. Setti, una autorità assoluta nel settore, con la nostra proattività sulle Cer”.

Per Uni Rimini, che attraverso il Tecnopolo di Rimini, svolge attività di trasferimento tecnologico sul territorio a favore di imprese, istituzioni e privati cittadini, il progetto ha una valenza particolarmente importante.

“La conclusione di questo accordo fa bene al territorio – commenta il Presidente Simone Badioli - perché somma il contributo di ognuno e consente un risultato non conseguibile in autonomia dai singoli partecipanti. A Ecomondo 2023 dettaglieremo il progetto, aperto ad altri attori, che valorizza il mondo della ricerca scientifica, delle imprese e delle start-up con la finalità di sviluppo tecnologico e di crescita delle opportunità di mercato”.

“Questo risultato – dichiara il prof. Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari - è la dimostrazione che anche in Italia la buona ricerca può sviluppare idee innovative utili per far progredire il nostro Paese creando opportunità per i cittadini, le amministrazioni pubbliche e il mondo delle imprese. Abbiamo la disponibilità di una piattaforma tecnologica nazionale che permette alle famiglie di condividere l’energia rinnovabile nelle loro comunità”.

Per Sic, spin-off dell’Università di Bologna, la partnership rappresenta l’inizio di un viaggio emozionante e promettente. “Eravamo da tempo in cerca di un partner industriale con le caratteristiche del Gruppo SGR. – dichiara Marinella Michelato, Ceo della Solar Info Community srl SB - Siamo una start-up innovativa nata dal lavoro decennale dell’Università di Bologna sulle comunità solari e avevamo bisogno, per poter far compiere un salto significativo al progetto, di un interlocutore del settore energetico con forte vocazione tecnologica. Abbiamo appena aperto la sezione di autoconsumo collettivo di Rimini e ai primi di settembre illustreremo i prossimi passi di questa iniziativa”.