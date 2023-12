Utilizzano colori 100% vegetali provenienti dal riciclo di piante e fiori, l'azienda premiata dal Comune

La giunta di San Giovanni in Marignano ha ricevuto l'azienda Oltremateria, nelle persone di Loris ed Euro Casalboni, i Ceo dell’azienda, per complimentarsi per i risultati raggiunti, offrendo in dono un presente che simboleggia San Giovanni. L'azienda Oltremateria con il prodotto "Le Tinture", colori 100% vegetali provenienti dal riciclo di piante e fiori recuperando alcune tecniche e lavorazioni del 1300 ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti agli Archiproducts Design Awards 2023, nonchè il prestigioso riconoscimento con "Menzione d’onore alla Sostenibilità" nella stessa edizione degli Archiproducts Design Awards 2023.

Questa menzione speciale celebra i prodotti che si distinguono per l'uso di materiali riciclabili e biodegradabili, tecniche di produzione a basso impatto ambientale e un impegno per la sostenibilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre il prodotto “A Mare” premiato con il Premio Innovazione Adi Design Index 2022 è stato segnalato dall'Adi per l’ambito riconoscimento Premio Nazionale per l'Innovazione “Premio dei Premi”.

Affermano i Ceo: "Questi riconoscimenti sono il risultato del nostro impegno costante nella creazione di prodotti che non solo riflettono l'innovazione e il design, ma anche il rispetto per l'ambiente. Le nostre tinture, con colori vegetali naturali, sono il risultato di una lavorazione che mira a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere la bellezza sostenibile. Desideriamo condividere questi riconoscimenti per l'eccellenza nel design, la promozione di soluzioni innovative nel settore e la valorizzazione dei nostri territori con tutto il territorio. Crediamo molto nel lavoro di sistema e ogni giorno collaboriamo con tante realtà che condividono con noi un investimento che va oltre la materia, promuovendo i valori".

“L’Amministrazione comunale è fiera del proprio tessuto commerciale caratterizzato da realtà come Oltremateria che si impegnano quotidianamente sul territorio con importanti risultati, attestati da premi e riconoscimenti, ma anche per il quotidiano investimento sul tema della sostenibilità. Crediamo che realtà come queste siano un vanto per il nostro territorio e ci fa davvero piacere sostenerle, ma anche farle conoscere a tutti i marignanesi”.