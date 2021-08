"Vacanzopoly": a Bellaria inventano un gioco in scatola per contrastare la concorrenza sleale

Un negozio di Igea Marina inventa un gioco in scatola dedicato a Bellaria. "Un'idea nuova - dicono i gestori di Tourist Market - per contrastare la concorrenza e l'abusivismo commerciale. Abbiamo scelto di staccarci dalla lotta al prezzo, giocando una partita diversa, una di quelle che la Romagna ci ha insegnato. Proprio per questo i fruitori potranno trovare qualcosa di unico. Un gioco che non solo intratterrà i partecipanti, ma potrà aiutarli a scoprire le peculiarità del nostro territorio". Con Vacanzopoly (così è stato chiamato il gioco) è possibile scoprire detti tipici, tradizioni, personaggi iconici, luoghi da visitare, tenendo conto soprattutto alle destinazioni culturali presenti in città come a casa rossa di Alfredo Panzini, la storica imbarcazione Teresina, la Torre Saracena e tanto altro.



Ma si possono scoprire anche frasi scherzose come "tua moglie è scappata con il bagnino, avanza di due caselle"; "I tuoi figli toccano ogni cosa nei negozi, torna indietro di 2 caselle, Invurid!; "Di ad alta voce quanto paghi di tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina" ("è risaputo infatti che Bellaria è uno dei pochissimi comuni a non far pagare questa tassa", ricordano); e "Quali ingredienti ha la classica piadina romagnola? Se conosci la risposta avanza di una casella".



"Inventando un prodotto unico abbiamo creato una piccola esclusività evitando così di prestare il fianco alla concorrenza che puntualmente utilizza la "leva prezzo" come strumento "acchiappa clienti" - raccontano gli esercenti -. Sarebbe infatti impossibile competere con alcuni negozi che, oltre ai prezzi stracciati, impiegano personale (per lo più parenti) a basso costo con orari di lavoro fuori dal comune". Il gioco è in commercio a 199euro, ("prezzo volutamente aumentato per evitare l'acquisto singolo") ma viene regalato con una spesa minima di 20euro. "In questi giorni sono state tantissime le richieste e ci riteniamo veramente soddisfatti, soprattutto perchè tanti turisti potranno divertirsi con qualcosa che non esisteva, scoprendo al meglio la nostra Bellaria Igea Marina", concludono.