Vanucci (Riccione Turismo): "La nostra offerta turistica punterà anche sull'entroterra"

Per il consorzio Riccione Turismo è tempo di redigere il piano marketing 2022. L'assemblea degli associati è in programma per lunedì (20 dicembre) all'Hotel Corallo di Riccione. Al consorzio risultano iscritte 80 strutture ricettive e non ricettive. E' attivo dal 2006. "Sarà questa la giusta occasione - spiega il presidente del consorzio Franco Vanucci -, per reiterare e rendere ancora più chiari gli obiettivi del piano marketing 2022 a favore delle famiglie, delle coppie e, al contempo, promuovere sempre meglio e con la massima attenzione il potenziamento delle cosiddette ali della stagione turistica".

Attenzione rivolta non solo al turismo balneare, che resta tuttavia il perno fondamentale dell'economia locale e regionale: "E' in crescita, e non è certo un mistero per nessuno, la domanda di un turismo il cui valore aggiunto ricada nella valorizzazione dell’entroterra. Il nostro è tra i più belli e ricchi d’Italia sotto il profilo storico, paesaggistico, enogastronomico e di mantenimento della tradizione", aggiunge il presidente.

Questa attenzione verso l'offerta turistica deve continuare a essere condivisa e affrontata con un gioco di squadra: "Mi riferisco in particolare all’Apt - prosegue Vanucci -, con cui collaboriamo da sempre e con cui intendiamo, per la nostra parte, contribuire all’ottenimento di ottimi risultati, come già è accaduto nel recente passato, in ogni campo d’azione e sui rispettivi mercati d’interesse comune. Ma anche a Destinazione Romagna, il cui sistema organizzativo e le politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica rappresentano un pilastro sul quale s’innestano poi le attività di riferimento dei singoli consorzi, tra i quali anche il nostro”.