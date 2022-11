Vende voucher vacanze, azienda di Cattolica al 12° posto tra le imprese "Leader della crescita"

Le aziende maggiormente in crescita nei fatturati? Sette, tra le prime 500 in Italia, si trovano nel Riminese. E’ quanto emerge dalla classifica delle imprese “Leader della crescita”, la particolare graduatoria realizzata da Statista e dal Sole24Ore che registra le migliori performances delle imprese italiane nel triennio precedente (quindi, in questo caso, nel periodo 2018-2021).

In classifica spunta tra le “big”, al 12° posto assoluto, una realtà di Cattolica. Si tratta della Salabam Srl che ha assistito a un tasso di crescita pari al 177,91%, passando da un fatturato del 2018 pari a 229 mila euro a un dato del 2021 pari a 4,9 milioni di euro. Salabam è una azienda che fornisce servizi e soluzioni di online travel booking a viaggiatori e aziende. Impiega, tra Rimini e Verona, professionalità provenienti dal mondo del travel, dell’incentive, della regalistica di consumo e dell’Information Technology. Su Salabam.com si può acquistare voucher per prenotare viaggi.

Al 76° posto della speciale graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore compare la Iocoli Srl di Santarcangelo di Romagna. Il suo tasso di crescita è stato del 77,51%, passando da 604 mila euro di fatturato nel 2018 a 3,3 milioni di euro nel 2021. Iocoli ha visto anche un incremento di personale, da 8 a 32 addetti. La Iocoli Srl, opera nella realizzazione di porte e finestre da oltre 20 anni combinando sapientemente maestria e costante sviluppo tecnologico.

Più addentro nella graduatoria si trovano anche le seguenti realtà: Consorzio Prime Solution di Rimini al 138° posto, con un incremento del 55,69% e un fatturato passato da 1 milione a 3,9 milioni. Al 149° posto la WR57 di Rimini (costruzioni e ingegneria) con un tasso di crescita del 52,19%. Al 302° posto la 1Stricket di Bellaria Igea Marina con una crescita del 30,47%. E ancora in classifica: al 353° posto la Rgm Commerciale di Rimini (macchinari e attrezzature) che cresce del 25,85%, infine al 476° posto la Energo Logistic di San Giovanni in Marignano che vede un tasso di crescita del 17,38%.