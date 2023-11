Vende voucher vacanze, azienda di Cattolica tra le "Leader della crescita". Quattro riminesi al top

Ci sono anche quattro aziende riminesi nella classifica delle 500 più in crescita secondo lo studio pubblicato dal Sole 24 Ore. Leader della crescita 2024 è la lista delle 500 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato nel triennio tra il 2019 e il 2022. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso è stato svolto per il sesto anno consecutivo in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista.

Al 13° posto assoluto, lo scorso anno era al 12°, figura un’azienda di Cattolica. Si tratta della Salabam Srl che ha assistito a un tasso di crescita pari al 205,8%, passando da un fatturato del 2019 pari a 402 mila euro a un dato del 2022 pari a 11,5 milioni di euro. Salabam è una azienda che fornisce servizi e soluzioni di online travel booking a viaggiatori e aziende. Impiega, tra Rimini e Verona, professionalità provenienti dal mondo del travel, dell’incentive, della regalistica di consumo e dell’Information Technology. Su Salabam.com si può acquistare voucher per prenotare viaggi.

Più addentro nella graduatoria la Rgm Commerciale di Rimini (macchinari e attrezzature) al 319° posto e infine al 337° posto la WR57 di Rimini (costruzioni e ingegneria), in 455° posizione la Cereria Terenzi Evelino.