Via libera ai contratti di apprendistato per i minorenni: il plauso di Confcommercio e Confartigianato

Apprendistato anche per gli studenti liceali minorenni: dal 26 aprile c'è qualche possibilità in più. La regione Emilia-Romagna, infatti, ha ottenuto il via libera dal ministero e l'ispettorato del Lavoro per concedere ai giovani dai 15 ai 25 anni la possibilità di essere assunti con un contratto di apprendistato di primo livello. Il contratto in questione può valere anche in settori che non riguardano il percorso di istruzione dei singoli studenti. Svolta importante per quanto riguarda le politiche lavorative, in particolare quelle inerenti ai più giovani. A seguito di un lungo confronto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la regione Emilia-Romagna ha ottenuto il via libera per la possibilità di stipulare contratti da apprendista anche agli studenti minorenni interessati a settori diversi da quello del loro percorso di istruzione.

Un importante riconoscimento che riguarda non solo i giovani e le loro famiglie, ma anche il settore turistico-alberghiero, che da tempo si pone come punto di riferimento del lavoro estivo di ragazzi e ragazze nella nostra regione, in particolar modo nella riviera romagnola. La decisione finale è arrivata dopo un chiarimento ottenuto a seguito di un voto unanime dell'assemblea legislativa, che ha indotto la Giunta regionale a muoversi in tutte le sedi opportune. La norma precedente era particolarmente restrittiva: i giovani studenti appartenenti a un percorso liceale, infatti, erano impossibilitati a ottenere un contratto di apprendistato per una prima esperienza di lavoro.

"Finalmente - ha commentato Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini - la nota del ministero del Lavoro ha chiarito che i minorenni possono svolgere l’apprendistato anche per ruoli professionali diversi dai percorsi di studio frequentati. Ringraziamo la Regione, e in particolar modo la consigliera Nadia Rossi, che si è fatta carico delle istanze ed esigenze delle imprese e con il suo contributo ha permesso di arrivare a questo chiarimento di buon senso. Ora i nostri giovani che intendono svolgere un'attività potranno fare un'esperienza altamente formativa dal punto di vista non solo professionale, ma anche umano, acquisendo competenze diverse dal percorso di studi. In particolare auspichiamo che grazie a questo chiarimento gli operatori del turismo possano trovare personale più facilmente in vista della stagione estiva. La pronuncia dell'esecutivo, pur non rappresentando la soluzione alla mancanza cronica di personale delle nostre aziende, è comunque un primo contributo nella giusta direzione".

"Molto bene - ha aggiunto Gianni Indino, vice presidente regionale di Confcommercio con delega al turismo - l'assessore al lavoro Vincenzo Colla che ha accolto l'accorato appello delle imprese del turismo che chiedevano a gran voce di rivedere lo strumento che di fatto impediva ai giovani studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro in quanto il proprio percorso di studi impediva di fatto la possibilità di lavorare nel settore turistico, ricettivo, della ristorazione. Complimenti e grazie, ma non è finita qui se vogliamo dare seguito al grande lavoro fatto dalla regione è ora che anche il governo faccia la sua parte, mi riferisco all'impossibilità di assumere giovani sotto i 18 anni nelle attività della ristorazione dei bar dei pub degli hotel in virtù di una legge anacronistica che impedisce ai ragazzi minorenni di lavorare in questi esercizi in quanto esiste la possibilità che gli stessi vengano a contatto con gli alcolici, nel testo si legge di evitare di manipolare gli alcolici, il problema è che viene considerato manipolazione anche il solo portare al tavolo a fine pasto un caffè corretto, una birra, una bottiglia di vino, un sorbetto e via dicendo trovo tutto questo surreale, ma ci si rende conto del problema che stanno causando al settore turistico non solo emiliano romagnolo, un danno gravissimo in un momento dove abbiamo bisogno di lavoratori come l'aria, ecco perché ripeto bene l'assessore Colla che ha apportato un primo correttivo per sbrogliare la matassa ora tocca ai nostri rappresentanti regionali politici di maggioranza e di opposizione a affinché portino queste istanze sul tavolo dell'esecutivo per porvi immediatamente rimedio".