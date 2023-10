Vietnam, un mondo di opportunità: focus sul settore agroindustria

La Camera di commercio della Romagna in collaborazione con la Fondazione Italia-Vietnam e con il patrocinio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, organizza per lunedì 16 ottobre, dalle 10 alle 12, “Vietnam un mondo di opportunità: focus settore agro-industria”, una tavola rotonda per fornire informazioni sulle potenzialità del mercato vietnamita e sulle opportunità specifiche per il settore agroindustriale. Il Vietnam è il principale partner commerciale dell'Italia tra Paesi dell'Asean e l'Italia è il quarto partner Ue commerciale del Vietnam. Nel 2022 l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto il massimo storico di 6,2 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto al 2021, con un +8% di Pil.

La Camera di Commercio della Romagna si fa promotrice di questo importante evento. Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha espresso il proprio impegno e sostegno per l'iniziativa, sottolineando "l'importanza di valorizzare le opportunità offerte dal mercato vietnamita nel settore agroindustriale e di favorire la collaborazione tra le imprese locali e il Vietnam". Alla tavola rotonda interverranno, oltre al presidente camerale Battistini, l'ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung, Fabrizio Dani, rappresentante del Ministero dell’agricoltura, Fabio De Cillis, direttore Ice Vn, Francesca Alicata, responsabile relazioni esterne Simest, Previste le testimonianze aziendali degli imprenditori Angelo Benedetti (Unitec spa) e Renzo Piraccini (Macfrut).

L'agricoltura è stata a lungo la spina dorsale dell'economia vietnamita grazie a una serie di vantaggi comparativi come terreni coltivabili, copertura forestale, territori marittimi, clima tropicale e manodopera disponibile ed economica. Contribuisce a circa il 12,5% del pil del Vietnam. Nel 2022, il settore agricolo del Vietnam ha registrato la crescita più alta degli ultimi anni raggiungendo il 3,3%. Suddividendolo in sottosettori, l'agricoltura è aumentata del 2,8%, la pesca è aumentata del 4,4% e la silvicoltura è aumentata del 6,1%. Il fatturato delle esportazioni dell'intero settore ha superato i 53 miliardi di dollari, con un aumento del 9,3%.

Il Vietnam attualmente esporta una vasta gamma di prodotti agricoli in tutto il mondo. Le sue principali esportazioni sono noci, caffè, anacardi, riso e gomma, che rappresentano oltre 10 miliardi di dollari di esportazioni agricole. Molti dei prodotti agricoli del Vietnam hanno avuto accesso a nuovi mercati. Il Vietnam si dimostra uno dei principali esportatori di prodotti agricoli e ittici. Le aziende italiane ed in particolare della Romagna attraverso i macchinari e la tecnologia possono supportare il processo di industrializzazione del settore agricolo e lavorazione del pesce inclusa la catena del freddo. L'evento, gratuito, si svolgerà on line su piattaforma Zoom. Informazioni e iscrizioni sul sito www.romagna.camcom.it