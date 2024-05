Vola l'inflazione sul territorio: la crescita superiore alla media nazionale e regionale

Sulla base dei dati ISTAT, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, ad aprile rallenta l’inflazione nelle due province di Forlì-Cesena e Rimini, dopo i primi tre mesi caratterizzati da un trend crescente di aumenti tendenziali. Nel complesso, nel periodo gennaio-aprile 2024, a Rimini la dinamica dei prezzi risulta superiore a quelle di Emilia-Romagna e Italia. In tale contesto, scendono i prezzi delle comunicazioni e, soprattutto, dei beni energetici, mentre si registra un aumento negli altri capitoli di spesa.

Ad aprile, in Italia, l’inflazione torna a scendere, riportandosi allo stesso livello di gennaio e febbraio (+0,8%). La lieve decelerazione risente perlopiù della dinamica tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-13,9% da -10,3% di marzo) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,7% da +4,5%). In leggero rallentamento risultano anche i prezzi dei Beni alimentari (+2,4% da +2,7%). Di contro, i prezzi dei Beni energetici regolamentati, nonostante il sensibile calo su base congiunturale (-10,1%), mostrano un profilo tendenziale in netta risalita (-1,3% da -13,8%). Continua a scendere, anche ad aprile, il ritmo di crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” (+2,3% da +2,6%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,1% (da +2,3%). Nell’ambito dell’Osservatorio Economico, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha elaborato alcuni dati circa l’andamento dell’inflazione nei territori di riferimento dell’Ente, relativi al primo quadrimestre del 2024.

Nei primi quattro mesi del 2024 la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per l’intera collettività (NIC) per il capoluogo di Rimini (estendibile all’intera provincia), rispetto a gennaio-aprile 2023, è stata pari a +1,6%, superiore a quella regionale (+0,8%) e nazionale (+0,9%). Il trend tendenziale risulta essere crescente nei primi tre mesi (da +1,0% di gennaio a +2,5% di marzo), per poi calare ad aprile (+1,6% rispetto ad aprile 2023) (Emilia-Romagna: +1,0%, Italia: +0,8%). Nel confronto con le altre province emiliano-romagnole, nella classifica decrescente, Rimini si colloca al primo posto per ciò che riguarda la variazione media tendenziale gennaio-aprile; prima posizione (con Parma) anche con riferimento alla variazione annua nel mese di aprile.

Sulla base dell’incremento medio tendenziale dei prezzi (periodo gennaio-aprile 2024), si rilevano le seguenti variazioni, in ordine decrescente, per i capitoli di spesa: “istruzione” (+4,0%), “servizi sanitari e spese per la salute” (+3,9%), “prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,8%), “trasporti” (+3,5%), “ricettività e ristorazione” (+3,2%), “bevande alcoliche e tabacchi” (+2,2%), “mobili e articoli per la casa” (+1,6%), “ricreazione, spettacoli e cultura” (+1,1%) e “abbigliamento e calzature” (+0,8%). In calo, invece, sempre considerando la variazione medio annua gennaio-aprile 2024, le “comunicazioni” (-6,4%) e, soprattutto, “abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (-9,5%), causa decisa diminuzione dei prezzi dei beni energetici (-24,1%).

L’inflazione acquisita per il 2024, cioè la variazione media dell’indice nell’anno ipotizzando che l’indice stesso rimanga, nei mesi successivi, al medesimo livello dell’ultimo dato mensile, risulta essere del +0,8%. La variazione media dei primi quattro mesi del 2024, rispetto al periodo gennaio-aprile 2023, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per famiglie di operai e impiegati (FOI) per il capoluogo riminese, e quindi per la provincia in generale, è pari a +1,5% (aprile: +1,6%).