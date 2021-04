Volley, ginnastica e danza sportiva: i grandi eventi dello sport tirano la volata all'estate riminese

"Indovina quanti sport puoi fare a Rimini": comincia così il nuovo video prodotto da Visit Rimini con una panoramica delle attività sportive che si possono praticare sul territorio. Dopo la pubblicazione nei giorni scorsi di un primo video dedicato alla riapertura dei luoghi della cultura, la Destination Management Company punta sullo sport, complice il periodo dell’anno favorevole al movimento all’aria aperta e anticipando gli eventi sportivi che si terranno nelle prossime settimane a Rimini. Dalla fine di maggio, infatti, la città sarà il palcoscenico di diversi appuntamenti nazionali e internazionali, a partire dalla Volleyball Nations League che porterà in Fiera 32 squadre maschili e femminili da tutto il mondo per sfidarsi in ben 248 partite. Sempre la Fiera ospiterà dal 16 al 27 giugno l’edizione 2021 di Ginnastica in festa mentre dall’8 al 18 luglio tornerà Sport Dance con i campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Il video-racconto diffuso in queste ore, parte dal Parco del mare, una vera e propria palestra open air, dove camminare, correre, andare in bici e allenarsi con le attrezzature Technogym a qualsiasi ora del giorno, si passa poi dalla darsena e quindi alla vela e alle immersioni, agli sport in acqua, dove da qualche anno domina il sup, alla bici su strada e sui sentieri sterrati, al trekking fino all’arrampicata.

"Rimini fa rima con vita attiva e wellness e non c’è un solo sport che non si possa praticare qui - commenta il destination manager di Visit Rimini Valeria Guarisco -. Basti pensare alle spiagge, che sono luogo privilegiato dove praticare sport fronte mare: volley, basket , yoga, pilates… La libertà di spostarsi oltre i confini comunali e regionali ci consente ora di rivolgerci a un pubblico molto più vasto e invitarlo a scegliere questa destinazione anche per la vacanza attiva, per allenarsi e divertirsi, perché è sempre più definita e percepita, anche grazie ai numerosi eventi, questa vocazione di Rimini e del suo territorio e su questo dobbiamo spingere. Già dallo scorso anno i trend della domanda turistica e la fotografia che ci ha restituito l’estate indicavano chiaramente una forte domanda per questo genere di attività, una tendenza che si sta confermando anche per il 2021 al cui pubblico ci rivolgiamo. L’impegno dell’Amministrazione comunale sulla qualità ambientale, sulla mobilità green, sull’aumento delle piste ciclabili e delle aree pregiate a traffico zero accompagna, amplifica e sostiene in maniera sinergica e virtuosa la nostra attività di promo-commercializzazione".