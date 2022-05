Presentato un nuovo scooter dal design rivoluzionario, il pilota Mattia Pasini resta affascinato

Giovedi (19 maggio), presso il concessionario D&G, in via Losanna 73 a Rimini, si è tenuta la presentazione del nuovo scooter Yamaha T-Max. A condurre la serata Boris Casadio, voce ufficiale del Misano World Circuit Marco Simoncelli e dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ad accompagnare l’evento un conviviale aperitivo e dj set a cura di Teo Mandrelli. Ospite speciale anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, già cliente e che quindi ha accolto l'invito.

Per il 2022, il Tmax si presenta con un design completamente nuovo per celebrare i 20 anni, ispirato al segmento delle sportive Yamaha. "Abbiamo già avuto un ottimo riscontro dai primi fortunati clienti che hanno avuto modo di provarlo, piace molto esteticamente ma anche in prestazioni e guidabilità", spiegano dalla concessionaria. Presente alla cerimonia, per toccare da vicino il nuovo mezzo a due ruote di Yamaha, anche il pilota del motomondiale Mattia Pasini, che ha apprezzato in tutto e per tutto le qualità tecniche del nuovo scooter, l’agilità e la nuova estetica