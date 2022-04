1 maggio con lo youtuber Barbascura, l'editore Pippo Civati e il musicista Edda alla festa dell'Anpi

Dopo due anni di pausa torna la Festa Popolare dei Lavoratori organizzata dall'ANPI "Alba Mini" di Santarcangelo con Circolo dei Malfattori, Collettivo Rumori Periferici, Grotta Rossa Spazio Pubblico Autogestito e Supernova APS. Diversamente dalle precedenti edizioni tenute al campo Mutoid, questa volta l'appuntamento sarà di due giorni a cui si aggiunge una serata di anteprima della Festa.

Saranno presenti anche ospiti di eccezione, come lo youtuber Barbascura, l'editore della casa editrice People ed ex segretario di Possibile Pippo Civati e il musicista EDDA, ex cantante dei Ritmo Tribale. L'anteprima della Festa si terrà venerdì 29 aprile alle 20.45, nella Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana in via Costa del Macello 10 con la proiezione del film Due giorni, una notte dei fratelli Dardenne. L'iniziativa è organizzata con l'Assessorato ai Giovani di Poggio Torriana e l'associazione culturale Quotidianacom. Dopo il film seguirà un dibattito. Sabato 30 aprile la Festa si sposterà al parco Francolini di Santarcangelo, l'apertura è prevista per le 17:00 ed è richiesto il green pass (di base o rinforzato) e l'utilizzo della mascherina FFP2, come previsto dalla legge. Alle 17:30 il prof. Ennio Grassi, Vice Presidente dell'ANPI Alba Mini, intervisterà Davide Serafin e Pippo Civati sul loro libro Tax the rich, edito da People. A seguire alle 18:45 il giornalista Francesco Fricche, autore per la rivista anarchica Umanità Nova (fondata dal filosofo Errico Malatesta nel 1920) del Gruppo FAI Bakunin di Roma, terrà l'incontro intitolato Stato di guerra - Guerra, economia e spese militari; l'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Circolo Culturale Libertario di Rimini. Alle 21:00 salirà sul palco Barbascura con il suo monologo Educazione traumatica pugliese nella prima data del suo nuovo tour. L'ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione. Per finire domenica 1 maggio i cancelli della Festa, sempre al parco Francolini, si apriranno alle 12:00 e a partire dal pomeriggio si esibiranno diverse band alternative come Mondaze, Bremo e Kodaclips. L'ultimo ospite musicale sarà EDDA, già cantante dei Ritmo Tribale, che suonerà a fine serata. Per sapere di più sulle band è possibile leggere più dettagli qui: https://bit.ly/38uQwcR. Si alterneranno alle band anche interventi di Davide Serafin, RSU Officina Ferroviaria di Rimini e Fabbrica Recuperata RiMaflow. Nella giornata di domenica 1 maggio decadono tutte le prescrizioni anti Covid. Il parco si trova a pochi passi dal centro cittadino e vi ha accanto un ampio parcheggio, non vi sono inoltre barriere architettoniche che possono essere di intralcio a persone disabili. Come tutti gli anni, all'interno della Festa sarà possibile bere nei bar autogestiti dalle associazioni e mangiare negli stand gastronomici, che saranno in questa edizione il truck di Tiche Piada e quello del progetto Valmarecchia Comunità Solidale, di cui fanno parte anche Supernova APS e Circolo dei Malfattori. L'iniziativa è patrocinata dall'Assessorato ai Giovani di Poggio Torriana e dal Comune di Santarcangelo di Romagna ed è parte della rassegna Ora e sempre! Resistenza - diritti - lavoro. Per info scrivere su Whatsapp al +39 333 225 7137 oppure via mail a workoutfestival@gmail.com https://www.anpisantarcangelo.org/festa-popolare-dei-lavoratori