Il 2 giugno in piazzale San Martino musica e balli con Cuore 21

Indirizzo non disponibile

La stagione estiva degli eventi del Comitato Riccione Abissinia si accende con la Banda 21 Rulli e S-Ballo, domenica 2 giugno alle ore 18 in piazzale San Martino, uno spettacolo che anche quest’anno conferma la collaborazione già avviata dal Comitato con Cuore 21. Banda 21 Rulli è composta da adolescenti e giovani adulti con e senza disabilità formatasi nel 2023 attraverso il metodo educativo della Banda Rulli Frulli di Finale Emilia e si caratterizza per l'utilizzo di strumenti costruiti con materiali di recupero e per un repertorio di brani molto ritmati, dinamici e coinvolgenti.

Nel corso dello spettacolo, la band si alternerà al gruppo S-Ballo e alle danzatrici più piccole, le S-Balline, che animeranno la piazza e il pubblico con l’energia e il ritmo coinvolgente dei loro balli e delle hit più amate dell’estate Cuore 21 è una cooperativa riccionese che si occupa di attività educative e inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettive. L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dall’Associazione Riccione Abissinia in collaborazione con la cooperativa Cuore 21 e gode del patrocinio del Comune di Riccione.