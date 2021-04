25 aprile tra cerimonia ufficiale e video con le memorie dei partigiani lette dagli studenti di Rimini

La cerimonia ufficiale per celebrare il 25 aprile si svolgerà in forma sobria per rispettare le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, e avrà luogo domenica mattina alle 10,30 in Piazza tre Martiri, dove verrà deposta la corona ai piedi del Monumento ai Caduti in presenza delle autorità.

Quest’anno a festeggiare il 76esimo Anniversario della Liberazione ci saranno anche gli studenti di quinta classe delle scuole superiori riminesi che leggeranno le memorie e le lettere che hanno scritto i partigiani prima di morire e, che costituiscono un patrimonio etico e morale ineguagliabile, lasciatoci da quel grande fenomeno che è rappresentato dalla Resistenza Italiana al nazifascismo. Si tratta di una video testimonianza, realizzata dal Comune di Rimini con l’Istituto Storico della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini e l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (sezione di Rimini). Ad accompagnare i ragazzi nella lettura, un testimonial d’eccezione, Marco Missiroli, stimato e affermato scrittore riminese, vincitore del premio Strega Giovani nel 2019 e insignito, nello stesso anno, del Sigismondo d’Oro. Le letture sono alternate, oltre ai saluti istituzionali, anche da alcune musiche di canti della Resistenza. Il video integrale, di circa 50 minuti, sarà pubblicato sui canali social del Comune di Rimini, e su quelli dell’Istituti Storico e dell’ANPI di Rimini alle ore 10 di domenica 25 aprile.

Nel pomeriggio dalle ore 16.30 si svolgerà la diretta sulla pagina facebook della Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito), dove si assisterà a un flusso resistente di parole, musiche e testimonianze che si uniranno a quelle provenienti dalla piccola carovana antifascista: una stazione mobile di comunicazione resistente che toccherà fisicamente alcuni luoghi simbolo della nostra città. Ci saranno alcuni interventi comunicativi che si rivolgeranno sia a chi ci seguirà in diretta social sia a chi si troverà fisicamente in quei luoghi. L'iniziativa si intreccerà con quella organizzata dall'ANPI Rimini “Strade di Liberazione” con cui ci collegherà in diretta proprio durante una delle tappe.