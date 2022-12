Bellaria, il Palacongressi ospita il concerto di fine anno

Lunedì 26 dicembre il Comitato della Borgata Vecchia di Bellaria Igea Marina presenta il 25° Gran Galà della Musica Italiana: Concerto di fine anno. La serata si svolgerà alle ore 21:00 presso il Palacongressi (via Uso, 1), con la conduzione di Barbara Semeraro e Raffaello Vasini.



Sul palco si esibiranno in concerto il gruppo musicale “Funky Gallo Zucchero Tribute Band” composto da Fabrizio Pregnolato (voce interprete di Zucchero), Alessandra Busignani (voce e cori), Rino Cellucci (chitarra), Roberto Passeri (tastiere), Filippo Ceci (basso), Pako Montuori (batteria), Luca de Stefano (tromba), Luca Quadrelli (sax). Dalle note melodiche e dolci del blues si passerà a quelle della lirica con la partecipazione straordinaria del tenore Domenico Menini e del soprano Scilla Cristiano per festeggiare assieme in un clima musicale, le festività natalizie di fine anno.



L'ingresso è ad offerta libera.