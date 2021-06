3 serate con “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali

San Clemente si prepara all’edizione numero 21 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali.

A partire dal 4 luglio al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino con tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore che si terranno in piazza Mazzini alle ore 20.45

Il primo appuntamento è domenica 4 luglio con i vini e i prodotti tipici del Trentino Alto Adige. Secondo appuntamento domenica 18 luglio con i vini e i prodotti tipici della Toscana.

Terzo appuntamento domenica 25 luglio con i vini e i prodotti tipici della Calabria.

Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 16 euro. Per info e prenotazioni: 366.1021467 (CHIAMARE DALLE 18 ALLE 21.30)

Il primo appuntamento di domenica 4 luglio alle 20.45 vede l’intrattenimento musicale dei Tirock

Dal Folk Rock tirolese, al Pop italiano, ai grandi classici: un repertorio perfetto per una serata coinvolgente.I vini in degustazione: Pinot Grigio Doc Corvara “Albino Armani”; Muller Thurgau Doc Sudtiroler “Peter Zemmer”; Teroldego Doc Rosè “De Virgili” Moscato Giallo Superiore Doc Castel Beseno “Salizzoni”. I piatti in degustazione: Polenta della Val Pusteria con Montasio, porcini e prataioli; Casarecci speck e fonduta; Gulasch di manzo alla trentina; Strudel di mele e frutta secca.