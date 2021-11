“30.000 Miglia al Traguardo” al Tiberio con il velista Francesco Cappelletti

Giovedì 25 novembre alle ore 21.00 al cinema Tiberio si svolgerà la proiezione del docufilm “30.000 Miglia al Traguardo”, evento organizzato in collaborazione con il Circolo Velico Riminese che apre così una stagione di eventi per festeggiare i suoi 40 anni dalla fondazione e che avranno l’obiettivo di far conoscere e vivere il mare ai riminesi.

Il lungometraggio, racconta l’avventura del velista Francesco Cappelletti, l’unico italiano che ha partecipato alla Golden Globe Race 2018, la prima riedizione della regata omonima del 1968, una delle sfide più estreme e controverse nella storia della vela in solitaria: il giro del mondo, senza scalo, senza assistenza e con vecchi sistemi di navigazione.

30.000 Miglia al Traguardo segue il quarantenne velista toscano dalla sua iscrizione alla gara nell’estate del 2017. Tra i colpi di scena che si susseguono nella corsa per arrivare alla linea di partenza, Francesco si trova in bilico tra la vita privata e il desiderio di raggiungere il suo sogno di navigare nei mari più remoti. Quando finalmente si trova da solo in mare aperto, le vicende continuano tra momenti di introspezione, rischi e difficoltà inaspettate.

È l’unico documentario a narrare tutti i retroscena della preparazione di uno dei 18 concorrenti internazionali che hanno preso parte alla Golden Globe 2018 e le vicissitudini che il velista in solitario deve affrontare durante la navigazione. Al di là della vicenda sportiva, il documentario racconta una storia umana, di una persona che fa di tutto per realizzare il suo sogno.



I biglietti sono in prevendita al prezzo di €7 sul sito Movieday.it?All'ingresso sarà obbligo esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)