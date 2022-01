4 incontri per parlare di follia, di Cesare Pavese, di biografia e cultura

Da febbraio a maggio 2022 il Gruppo Lettura Leggermente darà vita a 4 incontri che si svolgeranno in biblioteca il mercoledì alle 20.30 in Biblioteca a San Giovanni in Marignano. Il primo appuntamento è il 23 febbraio ore 20.30 con Follia, il tema sarà affrontato attraverso i libri “L’arte di legare le persone” di Paolo Milone, “Il ballo delle pazze” di Victoria Mas e “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli. La partecipazione agli incontri è libera e chiunque può partecipare a uno o più appuntamenti anche senza aver letto i libri oggetto della riflessione. Gli incontri in cui i partecipanti dialogano a partire dal tema proposto e dai libri selezionati, sono anche occasione di scambio e confronto su temi contemporanei ed attuali. Tutti i libri individuati sono disponibili in Biblioteca per il prestito. “Il Gruppo Lettura Leggermente è una realtà stabile all’interno della comunità marignanese e ha un grande valore in quanto offre un’opportunità di incontro e dialogo su temi e libri sempre attuali. Il gruppo si sta sempre più configurando come un vero e proprio circolo letterario in cui ogni partecipante contribuisce all’offerta degli incontri con il suo personale apporto. Il libro è un importante mezzo in grado di offrire nuove occasioni di incontro e confronto. La partecipazione è aperta a tutti, in base al proprio stile e desiderio. L’obiettivo è, attraverso la condivisione della passione della lettura, arricchirsi reciprocamente con il pensiero dell’altro, ritrovando così il piacere di parlarsi, sempre rispettando i tempi e le opinioni di ciascuno”.

Gli altri appuntamenti: Mercoledì 23 marzo 2021, ore 20.30 con i libri di Cesare Pavese tra cui “La luna e i falò”, “Il mestiere di vivere”, “La spiaggia”.



www.marignano.net