“40 anni senza Rino Gaetano” diretta online con i suoi amici e collaboratori storici

Martedì 1 giugno alle ore 11.00 si terrà online l’incontro “40 anni senza Rino Gaetano”. L’appuntamento è in diretta sulla Pagina Facebook del MEI – Meeting degli Indipendenti (@MeetingDegliIndipendenti) e del Meeting di Rimini (@meetingrimini) e altre pagine del circuito MEI indipendenti, nell’ambito del Meeting Music Contest.

All’incontro parteciperanno: Alessandro Gaetano leader della Rino Gaetano Band, Diana Tejera musicista da sempre legata al Rino Gaetano Day, Arturo Stalteri pianista e musicista di Rino Gaetano, Piero Montanari musicista della band di Rino Gaetano. Conducono Giordano Sangiorgi organizzatore del MEI e del Meeting Music Contest e Walter Gatti giornalista e critico musicale. Sangiorgi parlerà del rapporto ancora attuale di Rino Gaetano con gli indipendenti di oggi e i loro progetti e presenterà alcuni progetti con Carlo Mercadante di Isola Tobia Label e la cantautrice Miriam Foresti del circuito AudioCoop. L’incontro, a 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano, si colloca nell’ambito del Meeting Music Contest, il contest per artisti under 40 sul tema “Il coraggio di dire «io»” (le iscrizioni sono aperte fino al 9 giugno), e vedrà i selezionati suonare sul palco del Meeting di Rimini e il vincitore anche sul palco del MEI di Faenza il 2 ottobre 2021.

La diretta Facebook è aperta a tutti. Ecco i link per collegarsi sulle pagine Facebook

https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti

https://www.facebook.com/meetingrimini