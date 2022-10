Una giornata di sport e festa per i più piccoli con "44 Gatti Sport&Fun"

Sabato 8 ottobre presso il PlayHall di Riccione, il mondo delle Arti Marziali e della Lotta Olimpica si unisce al mondo dei 44 Gatti con "44 Gatti Sport&Fun", per una giornata di sport e festa in cui verranno organizzate tantissime attività che fondono il mondo dei Buffycats a quello delle discipline Fijlkam.

Attraverso giochi, prove sportive ed uno show dei 44 Gatti con le più belle canzoni della serie, i partecipanti avranno l’occasione di incontrare dal vivo i campioni olimpionici Fabio Basile, Frank Chamizo e Viviana Bottaro, oltre ai protagonisti dello show Lampo, Milady, Pilou e Polpetta.



L'evento è gratuito ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni, anche a coloro che non abbiano mai praticato nessuna tra le discipline federali di Judo, Lotta e Karate e che vogliano sperimentarle per la prima volta.



Judo, Lotta e Karate sono discipline di origine e cultura millenaria che veicolano valori fondamentali nel percorso di crescita del bambino in età evolutiva, quali rispetto, autocontrollo, equilibrio e armonia. L'evento vuole celebrare la collaborazione intrapresa tra la global content company Rainbow e la FIJLKAM, Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, per promuovere tra i più piccoli i valori dello sport delle arti marziali come modello di sport attivo e promotore di sani stili di vita.

La popolarità delle serie prescolare made in Italy 44 Gatti, nata dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.