Trentodoc Bollicine arriva a Rimini per degustare i vini della montagna

Lunedì 2 maggio arriva al Grand Hotel di Rimini Trentodoc Bollicine la manifestazione prevede in degustazione circa 130 etichette, proposte da 50 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc, presenti con il loro singolo desk. Ad arricchire il calendario due format di degustazione. Tramite MyTrentodoc gli ospiti potranno partecipare, dalle 14 alle 20, a una degustazione rapida, della durata di 20 minuti l’una, con la presentazione delle bollicine di montagna raccontate attraverso un’etichetta. Il secondo, TrentodocTime, prevede una vera e propria degustazione guidata, della durata di circa un’ora, con sette Trentodoc in degustazione.

Tutti i seminari saranno condotti da quattro Migliori Sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier - Premio Trentodoc: Stefano Berzi, in carica (vincitore del titolo nel 2021), Valentino Tesi (2019), Simone Loguercio (2018) e Maurizio Dante Filippi (2016). ?I quattro professionisti sono tutti Ambasciatori Trentodoc, avendo vinto il Concorso del Miglior Sommelier d’Italia di cui Trento Doc è fiero supporter.

Tramite l'App Trentodoc, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, il pubblico che parteciperà a “Trentodoc Bollicine sulla Città Rimini” avrà la possibilità di consultare le schede tecniche dei Trentodoc in mescita e accedere alle informazioni sulle case spumantistiche coinvolte in questa giornata. L’App consente inoltre di appuntare le proprie note di degustazione – anche off line.

L’evento è realizzato con il supporto di AIS Romagna.

Nell’edizione 2021 del concorso “Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC)”, ideato da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine, Trentodoc ha ricevuto 72 medaglie – 22 ori e 50 argenti – diventando lo spumante più premiato d’Italia. E, il Trentino è stato riconosciuto dal magazine newyorkese Wine Enthusiast, come migliore area vitivinicola a livello internazionale e per questo insignito del titolo “Wine Region of the Year 2020”. Trentodoc, inoltre, è fiero supporter di The Institute of Masters of Wine e dell’Associazione Italiana Sommelier tramite il Concorso Miglior Sommelier d’Italia.

Il calendario?Trentodoc Bollicine sulla Città Rimini – Grand Hotel Rimini?Lunedì 2 maggio?Dalle 16 alle 20, apertura al pubblico?Dalle 14 alle 20, ingresso operatori

Programma MyTrentodoc (racconto Trentodoc attraverso un’etichetta, durata 20 minuti)?Ore 14.00 – Ore 14.40 – Ore 15.20 – Ore 16.00 – Ore 16.40 – Ore 17.20 – Ore 18.00 – Ore 18.40 – Ore 19.20

Programma Trentodoc Time (degustazione guidata 7 etichette Trentodoc, durata 1 ora)?Ore 12.00 – Ore 14.00 – Ore 16.00 – Ore 18.00

Iscrizione all’evento: https://rb.gy/jvvkht

Modalità di partecipazione?L'ingresso all’evento sarà consentito solo previo accredito e sarà riservato a un pubblico adulto, fino alla capienza massima consentita, nel rispetto delle misure e delle disposizioni normative sull'emergenza coronavirus vigenti il giorno dell’evento stesso.