60 opere di Ruffini in mostra a Rimini

Da sabato 18 dicembre (inaugurazione ore 18) fino al 29 gennaio 2022, la Galleria dell’Immagine di Rimini ospita sessanta opere di Ruffini, selezione della pratica disegnativa e grafica dell’artista ravennate. Per Ruffini il disegno è un atto di conoscenza e di analisi, una pratica quotidiana, per l'artista non è solo la continuità di un esercizio, di un processo automatico e gestuale, bensì un'operazione cognitiva deliberata e forte. Dagli anni di formazione, all’interpretazione di alcune figure viste in chiave allegorica, all’impegno neorealista, ai tratti post-cubisti, al periodo di più forte carica espressionista e di impegno etico-politico, come il ciclo che esplora il paese Italia negli anni ’70. “Al centro di tutto, la vita che scorre, l’attitudine talentuosa al segno e alla trama inventiva, senza indulgenze, ma con grandissimo sapere e con il sentimento che percorre ogni direzione”.