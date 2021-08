7° Memorial Nevio Giannini, torna la cicloturistica tra Rimini e Pesaro-Urbino

Torna in scena il Memorial Nevio Giannini (sospeso nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dal covid), la cicloturistica organizzata da UISP Territoriale Rimini con il patrocinio del comune di Rimini. Il percorso del Memorial Nevio Giannini, giunto alla settima edizione, attraverserà due province: Rimini e Pesaro-Urbino. Il punto di ritrovo è per domenica 29 agosto davanti al Bar Melody, via delle rimembranze 31, tra le ore 7:30 e 8:30 dove, con partenza alla francese, i partecipanti potranno intraprendere la gara divisa in due percorsi, uno lungo da 84 Km ed uno breve da 55Km. Il regolamento della manifestazione è quello UISP e prevede l'obbligo del casco oltre che il rispetto del codice della strada. Le iscrizioni al Memorial prevedono una tassa di iscrizione pari a 5 euro e possono essere effettuate in loco o anticipatamente presso la sede UISP di Rimini.





