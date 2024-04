La città celebra l'anniversario della Liberazione d’Italia con un ricco programma di iniziative

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione del 79° anniversario della Liberazione, la città di Cattolica si appresta alla commemorazione della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo, con un programma ricco di appuntamenti per la giornata di giovedì 25 aprile.

Si comincia mercoledì 24 aprile con la cerimonia del Premio arti espressive “Mario Castelvetro” nella sala dell’arengo della scuola “Emilio Filippini” (Via del Partigiano, dalle ore 9:00 alle 12:00).

Proseguendo, nella giornata di giovedì 25 aprile a partire dalle ore 9:45, si terrà il raduno presso il Monumento ai Caduti del Mare al Piazzale Salvatore Galluzzi, in zona Porto. Qui si svolgerà la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione delle corone.

Seguiranno gli interventi della Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, del Presidente ANPI Cattolica-Valconca, Maurizio Castelvetro, e di Alessandro Agnoletti, Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Rimini. In caso di maltempo gli interventi celebrativi si svolgeranno all'interno di Palazzo Mancini, nella Sala del Consiglio Comunale. La celebrazione verrà accompagnata dal Corpo Bandistico della città.

Nel pomeriggio, dalle 14:00, prenderà vita l'“Aquilonata per la Pace” nella spiaggia libera antistante l'Hotel Kursaal. Si potrà assistere all'esibizione del “Gruppo Aquilonisti Riminivola” del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Saranno presenti anche gli aquiloni realizzati dalle classi V dei Comuni di Cattolica e Mondaino nell'ambito del "Progetto Memoria" a cura del Laboratorio all'immagine.

Infine, nella giornata di venerdì 26 aprile si concluderà in arte e bellezza con l’inaugurazione in Piazzale Filippini (ore 9:30) di cinque pannelli a mosaico realizzati da 5 classi dell’Istituto Comprensivo di Cattolica (5°A, 5°B e 5°C Repubblica, e 5°A e 5°B Carpignola) all’interno del Progetto sulla Memoria del Laboratorio di Educazione all’immagine “La gentilezza appare in silenzio, il filo di un cappotto”. Sotto i pannelli è posizionata una targa con la grafica dell'immagine, la frase elaborata dalla classe, gli autori e un QRcode che rimanda alla narrazione della storia di Guido Morganti, il cattolichino che ha ricevuto il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni, realizzata dalle classi terze.