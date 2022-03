8 marzo, giornata della donna con Lia Celi, "la terra estranea" e una fiaba di amore e passione

Tornano a Poggio Torriana gli appuntamenti e le azioni promosse dell’Assessorato alle Pari Opportunità per celebrare l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna.

Si parte Martedì 8 marzo, alle ore 18.30 al Museo Mulino Sapignoli in via Santarcangiolese n.4641, con la presentazione del libro “La terra estranea”, di Clara Piacentini e Irene Tosato, in collaborazione con l’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli.

L'incontro verrà aperto con i saluti della Consigliera delegata alle Politiche di Genere della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale e dall'Assessore comunale, Francesca Macchitella. Clara Piacentini interloquirà con la giovane Gaia Carghini, volontaria del Servizio Civile Universale presso la biblioteca Pio Campidelli di Poggio Torriana. Il volume, edito per CaRoL Books, è una raccolta di brevi racconti o prose poetiche, come amano definirlo le due scrittrici, dove le due scritture si fondono tanto da non distinguere di quali delle due e in quali punti sia il narrare. Clara e Irene hanno in comune l’aver vissuto in un “altrove” di rara bellezza che hanno desiderato restituire alla collettività in questo lavoro autobiografico realizzato a quattro mani.

Domenica 20 marzo, alle ore 17.30, nell'ambito della rassegna "Mentre Vivevo" nella Sala teatrale del Centro sociale in via Costa del Macello n.10, sarà la volta di Lia Celi che terrà una conversazione sugli stereotipi di genere in collaborazione con l'Associazione culturale Quotidianacom.

Domenica 13 Marzo, alle ore 16,30 al Museo del Mulino Sapignoli, via Santarcangiolese n.4641, si terrà l'evento organizzato dall'Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli, "Muse al Museo - IV Edizione" - Pomeriggio nella fiaba: La Lacrima, una potente storia d'amore e di passione. Lettura scenica da un'ideazione di Lucie Ferrini e l'accompagnamento con musiche originali di Alex Magnani.

In contemporanea durante le varie iniziative verrà consegnato ai presenti un opuscolo curato dall'Assessorato comunale alle Pari Opportunità contenente il testo della “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” della scrittrice francese Olympe de Gouges, pubblicata per la prima volta il 5 settembre 1791 sul modello della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789.