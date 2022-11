Il Gran Premio con auto a pedali dell'Emilia-Romagna fa tappa a Morciano

Sabato 12 e domenica 13 novembre presso il quartiere fieristico di Morciano (via XXV Luglio, 121) si terrà la quarta tappa della 9° edizione del Gran Premio con auto a Pedali Emilia -Romagna, organizzato da Scuderia Automobilistica Morcianese con Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di Aics c.p. Rimini, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna e col patrocinio e sostegno del Comune di Morciano.



I partecipanti dai 3 ai 15 anni, sia maschi che femmine, si sfideranno in prove su tempo e saranno divisi in batterie a seconda dell’età. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda dell’età) saranno disponibili in loco e durante la manifestazione verranno consegnati patenti, gadget, premi e per i vincitori delle finali ci saranno anche i gadget del Misano World Circuit. Verso Corso dell’Accademia militare n. 7 – 41121 Modena. P.iva 03595840368 www.ideas4u.it il tardo pomeriggio della domenica si disputerà anche una finale tutta al femminile. Si partirà sabato pomeriggio con le prove, la consegna del kit di iscrizione e il gioco libero per i bambini che non si sono iscritti alle gare ma vogliono comunque provare questo gioco, mentre domenica si disputeranno le gare dalla prima mattina con le categorie BABY e JUNIOR 1; nel pomeriggio ci saranno invece i Junior 2 e i Big. Durante entrambe le giornate sarà possibile quindi anche semplicemente fare giri di prova, negli orari indicati sul sito.



L’evento è nato a Modena e la sua prima edizione è stata presso il Museo Enzo Ferrari nel 2013.

Negli anni sono stati migliaia i bambini/e, ragazzi/e coinvolti che si sono divertiti con questo gioco che trasmette i valori dello sport e della sostenibilità.

È una manifestazione che piace molto anche agli adulti e si è iniziato a sperimentare anche un format a loro dedicato.



Sarà possibile iscriversi anche il giorno della iniziativa, solo se saranno rimasti posti disponibili. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco da bicicletta e abbigliamento sportivo. Sul sito della manifestazione sono disponibili tutte le informazioni utili alla partecipazione.