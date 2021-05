Antonello Venditti fa tappa in Romagna

L’Arena della Regina fa il pieno di concerti con grandi artisti che saliranno sul palco per far sognare e ballare il pubblico presente. Il 16 agosto è la volta di Antonello Venditti, biglietti in vendita su ticketone e ciao ticket tutti I posti seduti e numerati e distanziati. Per informazioni chiamare la pulp concerti al numero 329 0058054.

Il concerto di Venditti si aggiunge a quelli gia annunciati al arena della regina:

10 luglio dimartino colapesece.

29 luglio Jethro tull

7 agosto Massimo Ranieri

14 agosto Gigi d’alessio.

20 agosto De Gregori.

28 agosto Samuele Bersani