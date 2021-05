Crossroads fa tappa a Rimini con Fabrizio Bosso, Peppe Servillo e Avishai Cohen

La 22esima edizione del festival Crossroads parte il 17 maggio, per concludersi il 7 dicembre. Quasi sette mesi di calendario con oltre 60 concerti che coinvolgeranno circa 400 artisti, facendo tappa in oltre venti comuni dell’Emilia Romagna.

L’ampiezza del cartellone si riflette nella varietà degli stili musicali che si ascolteranno, dal più solido jazz di matrice afroamericana agli apporti sonori introdotti dai contatti con nuove geografie e dalla modernizzazione dei linguaggi musicali: un vero ecumenismo dell’improvvisazione jazzistica. Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Paolo Fresu, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Peppe Servillo, Javier Girotto: sono tutti protagonisti assoluti del jazz italiano e Crossroads li ha letteralmente adottati, come artisti residenti del festival, invitandoli a esibirsi con numerosi e sempre diversi progetti musicali. Peppe Servillo sarà il 15 luglio alla Corte degli Agostiniani a Rimini per un ispirato duo con il pianoforte di Danilo Rea. Nel cartellone di Crossroads, come sempre, non mancano le proposte di nomi tra i più rappresentativi del jazz made in USA: il bassista israeliano Avishai Cohen, dal cui trio straripa una prodigiosa espressività sarà all’Arena Lido – Darsena di Rimini il 25 luglio. Ben sei produzioni originali di carattere orchestrale caratterizzeranno il festival: un filone nel quale si inseriscono i concerti dell’Italian Jazz Orchestra e del Jazz in’It Combo (entrambi con Fabrizio Bosso) e “Pazzi di Jazz”. L’ampio organico dell’Italian Jazz Orchestra sarà protagonista anche di un omaggio a Frank Sinatra che coinvolgerà le voci degli special guests Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly il 3 luglio all’Arena Lido - Darsena Rimini. Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it