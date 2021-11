Parte il tour “Gender gap & new generation” con “Mamme fuori mercato”

Il 21 novembre dalle 16.30 al centro sociale di Poggio Torriana, in via Costa del Macello 10, si svolgerà l’appuntamento con “Gender gap & new generation: Film & meeting, eventi itineranti” che verrà la proiezione del cortometraggio “Mamme fuori mercato”, scritto e diretto da Pj Gambioli, resp.le di produzione Monia Cappiello, produzione Janas Aps. Alla visione del film segue un libero dibattito con il coinvolgimento diretto del pubblico in sala. Si analizzeranno nel dettaglio gli aspetti nodali della disparità di trattamento tra i generi in ambito lavorativo.

Il secondo momento è dedicato al Talk di approfondimento con un parterre di ospiti professionisti in Psicologia e Psicoterapia facenti parte della Rete Direuomo.Il Dott. Donato Piegari, psicologo condurrà la serata nell’evento di Poggio Torriana; il Dott. Vincenzo Vannoni, psicologo e psicoterapeuta sarà protagonista a Mondaino ed infine il Dott. Stefano Romualdi, psicologo e psicoterapeuta si relazionerà a Casteldelci. Con la Rete di Direuomo si approfondirà il tema del Gender Gap, degli stereotipi e della violenza di genere.

Per ogni comune ospitante sarà inoltre invitata ad intervenire una rosa di donne lavoratrici, esempi di imprenditoria locale, libere professioniste, mamme ma anche no. Sarà attraverso la loro testimonianza che si affronteranno esigenze, bisogni ed analisi di quanto è stato fatto sul territorio e su quanto ancora si potrebbe fare. L’ingresso è libero ed il tour sarà documentato sulla pagine Facebook di “Mamme Fuori Mercato”, di “Janas Tv” e di Dire Uomo.