La viglia di Natale a Cattolica è con la Jazz Feeling Marching Band

Venerdi 24 dicembre dalle 17:30 alle 18:45 la formidabile JazzFeeling Marching Band, formata da 5 musicisti simpaticamente vestiti da Babbo Natale, entusiasmerà il pubblico a Cattolica. Un evento realizzato dalla Boutique Serra insieme all’Erboristeria La rosa di bosco, entrambe in via Milazzo, dove si svolgerà la performance della Marching Band, traversa di via Mancini a lato del Palazzo del Turismo della “Regina”. Promosso da JaZzFeeling e il suo art director Diego Olivieri, lo spettacolo musicale Red Beans and Rice spazierà dal Dixieland allo Swing, passando per allegre melodie Jazz. Saranno offerti vin brûlé e lo speciale infuso “Energia Positiva”.