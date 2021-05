I Jethro Tull, leggenda del Rock, animeranno il weekend di luglio

Nel 2021 ricorrono i 50 anni di un disco fondamentale del rock mondiale come aqualung, e per celebrare il cinquantenario il 29 luglio arrivano in Romagna i Jethro Tull, una vera e propria leggenda del rock. Il concerto, organizzato dalla pulp concerti, si svolgerà all’Arena della Regina e sarà l’unica data della Romagna. E’ già possibile acquistare i biglietti si ticketone. Il concerto si aggiunge agli altri in programma sempre all’arena della regina:

10 luglio dimartino colapesece.

29 luglio Jethro tull

7 agosto Massimo Ranieri

14 agosto Gigi d’alessio.

16 agosto Antonello Venditti

20 agosto De Gregori.

28 agosto Samuele Bersani

Per informazioni contattare la pulp concerti al numero 3290058054.