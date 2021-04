“Nuevo Orden” di Michael Franco arriva nella sala virtuale del cinema Tiberio

Il film Leone d’argento alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, arriva nella sala virtuale del Cinema Tiberio si tratta di “Nuevo Orden” di Michael Franco, un affascinante dramma distopico ricco di suspense, uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal confitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua abbiente famiglia, Nuevo Orden descrive la caduta di un sistema politico e la nascita di uno ancora più angosciante.Torna a casa Jimi di Marios Piperides è una commedia surreale “di confine” ambientata a Cipro dove il musicista squattrinato Yannis è alla disperata ricerca del suo cane che è fuggito verso la parte turca dell’isola. Il terzo film novità in programma è Monos – un gioco da ragazzi di Alejandro Landes, storia drammatica con sette adolescenti sperduti tra i monti della Colombia che tengono prigioniera un americana, chiamata da loro semplicemente “la dottoressa”, per conto di un’organizzazione criminale.

