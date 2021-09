Ecomuseo Rimini lancia Open Call a 10 giovani artisti e artiste

Ecomuseo Rimini lancia una Open Call a 10 giovani artisti e artiste, legati al territorio della Romagna, per elaborare in contesti urbani il tema dei ritratti sociali, i cui soggetti rappresentati sono la popolazione anziana residente. La Call, ideata da Sonia Fabbrocino (Presidente di Ecomuseo Rimini, curatrice, artista, arteterapeuta), vuole incentivare l’elaborazione artistica transgenerazionale e transculturale, tra persone e il Patrimonio (tangibile/intangibile) nel comune di Rimini. La open call promossa da Ecomuseo Rimini ha un duplice scopo, da una parte mira a creare e rafforzare legami sociali all’interno di aree urbane, e dall’altra la promozione e valorizzazione della creatività e del talento dei giovani, e la divulgazione dell’arte contemporanea come strumento di partecipazione. A questi si include: Coniugare in contesti inclusivi arte, territorio e cittadini; Sperimentare l’arte come strumento e mezzo di coesione e rigenerazione sociale ed urbana; Coinvolgere direttamente la collettività territoriale in laboratori attivi e di produzione artistica; Promuovere percorsi di “bellezza” partecipata nei luoghi di prossimità, che diventino punti di partenza di co-creazione e di co-gestione del Patrimonio (materiale/immateriale), ad un suo sviluppo più sostenibile.

Destinatari:

Giovani artiste e artisti tra i 18 e 35 anni, legati al territorio della Romagna, ed in particolare alla città di Rimini, ed interessati a condividere la propria ricerca e poetica artistica sul tema del ritratto dal vivo.

Popolazione anziana residente e/o che frequenta l’area del Parco urbano Ausa, e contestualmente acconsente di farsi ritrarre e condivide le proprie storie.

Linguaggi:

Disegno, illustrazione, Pittura - libertà tecnico-espressiva.

Mostra e Installazione urbana:

1. Le opere sui ritratti sociali saranno esposte in una mostra collettiva. Periodo giugno 2022.

2. Ogni opera verrà stampata in manifesti e installata nell’area del Parco Ausa, come percorso di Arte urbana. Periodo giugno 2022.

3. I ritratti saranno pubblicati su www.ecomuseorimini.it nella sezione “Percorsi sensibili” con la scheda dell’opera, biografia dell’artista e la storia narrata dal soggetto.

Sessioni:

- una prima sessione in ottobre-novembre 2021

- una seconda sessione in marzo-aprile 2022

Candidatura:

La partecipazione è gratuita e comporta l’accettazione in ogni parte del presente bando.

La scadenza per la candidatura è il 20 ottobre 2021 (termine della prima sessione)

Per candidarsi Compila il modulo Google dal sito www.ecomuseorimini.it allegare documento di identità, un CV/biografia e un portfolio (pdf).

Oppure inviare una email a ecomuseorimini@gmail.com riportando nell’oggetto “Open call Ritratti sociali”.

Modalità di selezione:

Verranno selezionati 10 candidati artiste/artisti.

La linea curatoriale selezionerà gli artisti tramite un comitato scientifico qualificato.

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati via e-mail entro il 25 ottobre 2021.

?Modalità di svolgimento:

A seguito dell’esito positivo della selezione, ogni artista verrà ricontattato dalla curatrice per un incontro individuale.

I ritratti, realizzati dal vero, verranno elaborati durante laboratori in presenza nei mesi successivi.

Artisti/artiste verranno accompagnati nel percorso di interazione con i residenti e nelle fasi della produzione artistica.

Le opere oggetto della Call dovranno farsi portatrici della visione del progetto.

La partecipazione prevede un rimborso spese.

Consenso: Gli autori delle opere autorizzano la curatrice e l’Ecomuseo Rimini - APS al trattamento dei dati personali ai sensi del DL n.196 e del Regolamento UE 2016/679.

Diritti d’Autore: Tutti i diritti esclusivi delle opere restano dell’autore e consentono alla curatrice e a Ecomuseo Rimini-APS l’esclusivo diritto di esposizione e pubblicazione delle immagini e dei materiali divulgativi (media o cartacei), citando ogni legittimo autore.

Luoghi: Rimini, Parco urbano Ausa, Centro Sociale Ausa, Musei di Rimini.

Info e Contatti: per domande e chiarimenti scrivere all’indirizzo e-mail ecomuseorimini@gmail.com