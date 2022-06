Perle d’Acqua Park apre la stagione 2022

Sabato 11 giugno apre la stagione 2022 di Perle d’Acqua Park, il paco del benessere all’aperto di Riccione Terme.

Unico nel suo genere Perle d’Acqua Park, si trova a pochi metri dalla spiaggia e dal mare, racchiuso da uno scrigno di pini sempreverdi che lo rende un’oasi riparata dal vento. Qui è possibile trovare gli idropercorsi rivitalizzanti più lunghi d’Europa. Quattro lunghe corsie d’acqua termale sulfurea delle fonti di Riccione Terme a temperature differenziate dove camminare immersi in acqua fino alla vita e stimolati da potenti idromassaggi per un’immediata sensazione di benessere. La Grande Piscina è una immensa distesa d’acqua smeraldo esposta al sole da mattina fino a tarda sera,800 metri quadri d’acqua con potenti getti energizzanti. Si trasforma quotidianamente in palestra open air durante le due lezioni di Aquafitness guidate da un’esperta fitness coach, per un pieno di energia e movimento. Al parco di trovano sette piscine con idromassaggi verticali a temperature differenziate e 7 sono le cascate arcobaleno, energizzanti gocce che si uniscono alla potenza rigenerante dell'acqua che stimola corpo e mente. E ancora il parco è una Easy Spa a cielo aperto, con proposta di self treatment viso e corpo. A Perle d’Acqua Park i bimbi trovano la loro dimensione di benessere e divertimento insieme agli adulti giocando nelle cascate e nella grande piscina grazie alle sue profondità ridotte, e, tutto per loro, c’è il grande castello con scivoli e dondoli. Tanti altri sono i servizi a disposizione senza costi aggiuntivi: lettini e ombrelloni, armadietti, spogliatoi e docce. Da non perdere le proposte sane e sfiziose del Bar Ristorantino: colazioni, pranzi, merende e aperitivi da consumare nell’ampia terrazza ombreggiata, per una stagione da godere a 360 gradi. È già possibile acquistare, risparmiando, la biglietteria on-line e il pass ingressi illimitati valido per tutta la stagione 2022 per gustare, giorno dopo giorno, una lunga estate piena di relax, wellness, fitness e divertimento! Perle d’Acqua Park, aperto da Sabato 11 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 fino a domencia 4 settembre