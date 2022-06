16 street dancer si sfideranno in battle per conquistare la finale di Street Dance

Il 9 luglio dalle 22.00 alla ruota panoramica di Rimini si riaccendono i riflettori sul Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo, che offre ai ballerini la possibilità di esprimersi attraverso i diversi stili di danza che la compongono. Dall'Hip Hop all’House, dal Locking al Popping, dal Waacking al Vogueing, tutti gli stili della street dance saranno i protagonisti di una serata a tutta dance. I performer, 16 straordinari e talentuosi ballerini provenienti da tutta Italia, si sfideranno in battle uno contro uno a eliminazione diretta, con l’obiettivo di stupire, sorprendere, affascinare e conquistare il pubblico presente, esibendosi sulla base di grandi successi pop, rock e funk selezionati a sorpresa dal deejay. Due i turni a disposizione per convincere il pubblico - unico giudice della gara - con il proprio stile, ritmo e desiderio di vittoria. Il ballerino o la ballerina che si aggiudicheranno il titolo di campione della National Final di Rimini vinceranno, infatti, la possibilità di volare a Johannesburg il 10 dicembre per la World Final del Red Bull Dance Your Style. A scaldare il pubblico dal palco ci saranno Philgood (Filippo Trombetti), B-Boy della crew Bandits di Milano con esperienza ventennale nell'ambiente della Street Dance, e Valentina Vernia, talentuosa e nota ballerina di Hip Hop, molto seguita sui Social, mentre la musica su cui si esibiranno i ballerini in gara sarà selezionata da DJ AKE, che ha preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati del panorama della street dance. Red Bull Dance Your Style è una celebrazione della danza come libera espressione di sé: ritmo, interpretazione, personalità e creatività saranno gli ingredienti che animeranno l’evento in programma sabato 9 luglio a Rimini dalle ore 22.00. Chi dominerà sul floor? Sarà il pubblico a decidere! Per maggiori informazioni: www.redbulldanceyourstyle.com