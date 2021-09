Marina Massironi apre l’Opening night con ‘lo spirito di Giulietta’

Sarà l’attrice Marina Massironi con il reading “Lo spirito di Giulietta” ad aprire la terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, nell’Opening Night del 30 settembre al cinema Fulgor. ?Un omaggio nel centenario della nascita di Giulietta Masina attraverso una selezione di testi guidata da sincera curiosità verso la donna, oltre che dall’ammirazione nei confronti di una straordinaria interprete.

Cuore dell’evento sarà la lettura di alcuni stralci tratti da “Risponde Giulietta Masina”, rubrica settimanale apparsa per otto anni su “La Stampa”, a partire dal 1968. ?Da questo dialogo con i lettori emergerà una genuina partecipazione agli affanni di donne e uomini sconosciuti, per i quali Giulietta sembra tuttavia provare profonda benevolenza, comprensione e rispetto se non, in qualche caso, totale immedesimazione.

Oltre a mettere in risalto la cristallina caratura umana di Giulietta Masina, il suo “Diario degli altri” (questo il titolo del libro che riunisce una selezione delle 400 risposte dell’attrice ai lettori) rappresenta senz’altro un interessante documento sul costume di quegli anni, il ritratto di una società che già all’epoca appariva - citando la stessa Masina – decisamente peggiore dei singoli uomini che la compongono.

Il reading della nota attrice di teatri, cinema e televisione, sarà accompagnato da videoproiezioni curate dall’autore televisivo e sceneggiatore Paolo Cananzi.

Rendendo omaggio a Giulietta Masina La Settima Arte – Cinema e Industria che all’attrice ha dedicato anche il manifesto della terza edizione, vuole mettere anche in risalto l’importanza dell’imprenditoria femminile nell’industria cinematografica. E con la stessa idea quest’anno è stato istituito il nuovo riconoscimento “Valpharma per il cinema”, dedicato alla memoria dell’imprenditore Roberto Valducci e indirizzato alle donne che lavorano nel settore. La professionista selezionata dalla giuria composta dalla stessa Marina Massironi, da Alessia Valducci Chairwoman del Gruppo Valpharma, Cristina Scognamillo giornalista e co-founder di Women in Cinema Award e di Good Girls Planet, da Roy Menarini Direttore Artistico La Settima Arte Cinema e Industria, riceverà il riconoscimento nella cerimonia conclusiva della manifestazione che si terrà al teatro Galli il 3 ottobre.

Il programma completo della terza edizione, che si terrà a Rimini dal 30 settembre al 3 ottobre, sarà presto consultabile su www.lasettimarte.it. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente e dei protocolli covid.

La Settima Arte - Cinema e Industria è ideata e organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini e Dipartimento delle Arti, con la collaborazione del Comune di Rimini.