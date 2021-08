Stal Mami Reloaded, la commedia in dialetto riminese in scena in piazza

Giovedi 2 Settembre alle ore 21,00 serata di teatro in piazza Mazzini a San Clemente con il dialetto e la musica di Stal Mami Reloaded, la celebre commedia di Liliano Faenza co-prodotta Sagra Musicale Malatestiana 2019, Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura, Città Teatro, Lingue di Confine, Regione Emilia Romagna. che viene ripresa in anteprima in attesa delle repliche autunnali. Stal Mami Reloaded ovvero L’invenziòun ad Stal Mami, una farsa underground in dialetto riminese da Liliano Faenza, con Francesca Airaudo, Elisa Angelini, Mirco Gennari, Francesco Checco Tonti. Cheri al mi doni stasim d’asculté! risuona nel buio il leit motiv della Munaldeina che compare come da un sogno lontano cantando una vecchia canzone. Lei, vecchia custode di palazzo, folle e naif, ci conduce attraverso una “storia nella storia nella storia....”. Quella di “Stal Mami”(queste mamme) e del borgo San Giovanni di Rimini dove la commedia viene scritta. Compaiono, uno ad uno, i protagonisti del Borgo: Tugnin l’anarchic, il barbiere che elargisce citazioni colte; Lilien, scrittore in erba, annoiato di adunate e curioso di opera e letteratura; Mengozzi, il gerarca fascista tutto d’un pezzo; i giovani e le giovani italiane che trascorrono il sabato pomeriggio fra l’obbligatoria ginnastica fascista e le burle di paese. E’ l’estate del 1939. Liliano Faenza non ha ancora compiuto 17 anni e certo non sa di aver scritto la commedia in dialetto riminese più rappresentata del secolo! Lo spettacolo è stato preceduto da un laboratorio teatrale dedicato agli adolescenti che saranno in scena a disegnare la gioventù descritta dal giovane Liliano Faenza: compagni di scuola “all’ Amarcord”, che trascorrevano il sabato pomeriggio fra l’obbligatoria ginnastica fascista e le burle di paese e che accompagnano un Lilièn scrittore in erba, annoiato di adunate e curioso di opera e letteratura, nel periodo in cui, appena 17enne, compone la sua più famosa Commedia. La serata sarà ad ingresso gratuito. Per informazioni Comune di San Clemente lun - ven 8.00-13.00 t. 0541-862426.