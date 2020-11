Storia e valori dell’Unione Europea, conferenza online con centinaia di studenti

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 18:15, si terrà, con modalità on line, la conferenza dal titolo: Storia e valori dell’Unione Europea. La conferenza sarà condotta dalla prof.ssa Elisa Marchioni, già parlamentare della Repubblica, dell’Associazione Sottomarino Giallo. Previsto un collegamento con l'on. europarlamentare Pina Picierno, eletta a rappresentare l'Italia in Europa a soli 31 anni.

All’evento, che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook @odaria, parteciperanno, collegati a distanza, un centinaio di studenti delle scuole di Rimini. Giovani che avranno la possibilità di confrontarsi e discutere della storia e dei valori fondanti dell’Unione Europea che oggi rappresenta più di 400 milioni di cittadini ed è il più grande mercato e spazio libero del Mondo. I giovani di Poggio Torriana, intervistati in una indagine realizzata all’interno dello stesso progetto, cui l’Europa ispira tanti valori positivi come speranza, opportunità, pace, ecc., si mostrano molto aperti al mondo, ma alla domanda se si sentono ascoltati dalle istituzioni europee, tre su quattro rispondono di sentirsi poco considerati. Questa conferenza è una occasione per parlarne ed ascoltare in diretta le loro voci.

L’assessore ai Giovani, Francesca Macchitella, spiega entusiasta: “Prosegue il ricco calendario di iniziative online, nell'ambito del progetto di promozione della cittadinanza europea e questo incontro intende offrire una interessante panoramica sul ruolo del Parlamento Europeo. E’ un grande onore per il Comune di Poggio Torriana, ascoltare, conoscere ed avere come ospite Pina Picierno, una rappresentante politica più vicina ai giovani a cui ci rivolgiamo, anche per via della sua età anagrafica; adesso di anni ne ha 38 ed è in Parlamento a Strasburgo da 7 anni, ci potrà dunque raccontare cosa fa e come è l'Europa dal suo punto di vista. Ringrazio sia Elisa Marchioni che Pina Picierno per il loro costante lavoro ed impegno nella trasmissione di valori europei, in questo particolare momento, ne abbiamo davvero bisogno tutti, come comunità, nell'affrontare uniti la crisi sociale, dovuta soprattutto dalla pandemia da covid19.”.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://www.comune.poggiotorriana.rn.it/vivere-poggio-torriana/leuropa-del-futuro-immaginata-dai-giovani