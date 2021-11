“Vola via by Winx" tra selfie, ali magiche, corsi di difesa personale e maratona virtuale

??Dopo l'anteprima dello scorso luglio in occasione della Notte Rosa, ha preso il via ufficialmente in questi giorni la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne denominata “Vola Via by Winx” realizzato da Rainbow, lo studio che ha dato vita alle Winx, in collaborazione con la Onlus “Hands Off Women – HOW".??Tante le iniziative. Il 13 e 20 novembre: Selfie alati contro ogni forma di violenza #unitevinciamo??Sabato 6 e domenica 7 novembre all'insegna dello slogan "Vola Via – #unitevinciamo ogni forma di violenza: questa è la vera magia!" presso Le Befane Shopping Centre di Rimini è stato allestito uno speciale graffito dedicato al progetto Vola Via. Sabato 6 novembre chi si è scattato una foto di fronte alle ali e l'ha postata sulle pagine Facebook o Instagram de Le Befane con l’hashtag #unitevinciamo ha ricevuto in omaggio una Gift Card da 5 Euro, mentre tutte le foto scattate sabato e domenica hanno ricevuto in regalo anche le ali Winx consegnate dalle hostess del Centro commerciale. L'iniziativa si ripeterà sabato 13 e sabato 20 novembre 2021 nelle medesime modalità.??Dal 4 al 26 novembre 2021 tutti di corsa per dire 'basta' la violenza sulle donne. Come? Iscrivendosi alla "Vola Via Virtual Run" con l'obiettivo di raggiungere il traguardo simbolico di 10mila km. Ecco gli step per poter partecipare:?- Iscriversi alla Virtual Run, scaricare l’app Pacer e cercare il codice gruppo C42421899?- Ritirare il kit all’infopoint?- Correre dove e quando si vuole, per aiutare le donne a spiccare il volo!??Le Befane Shopping Centre promuove corsi di difesa personale organizzati con Vito Mininni, maestro di karate, e con la presenza di Vanessa Villa, campionessa di karate. Ci si può iscrivere gratuitamente e partecipare martedì 9, 16 e 23 novembre. Per partecipare occorre contattare il numero whatsapp de Le Befane: 3516425242 #fightgently??In concomitanza con l'evento “Vola Via by Winx” da venerdì 12 novembre a domenica 14 sarà esposto un elicottero A129 Mangusta nei pressi dell'ingresso C. Da sabato 13 e fino a domenica 28 novembre, sarà inoltre operativo un autentico simulatore di volo del Boeing 737, utilizzato dai piloti per raggiungere le ore di volo necessarie al mantenimento del brevetto.

