A Bellaria parte “La Settimana dei bambini” con Ghostbuster, Star Wars, Harry Potter, l’uomo tigre e tanti giochi

A Bellaria Igea Marina lunedì 13 giugno parte un’intera settimana dedicata al divertimento dei più piccoli con “La Settimana dei bambini” con eventi diffusi, gratuiti, nei centri pedonali della città (Viale Ennio - Viale P. Guidi) e lungo le spiagge. I bambini potranno incontrare i loro Super eroi e principesse del cuore; i personaggi di Ghostbuster e Star Wars; immergersi nel magico mondo di Harry Potter con giochi per tutta la famiglia; giocare ad “Acchiappali tutti” un’autentica sfida a chi cattura più Pokémon oppure assistere a spettacolari sfide sul ring. con gli eroi della serie “Uomo Tigre” e combattimenti tra Vichinghi e Pirati oppure ammirare gli storici abiti settecenteschi in sfilata. Ad arricchire l’atmosfera da favola, saranno inoltre presenti anche scenografici gonfiabili. Da lunedì 13 a venerdì 17, anche le spiagge accoglieranno divertenti spettacoli di giocoleria, equilibrismo ed animazione con Omar Biasini e Gera Circus in quattro appuntamenti giornalieri: ore 11.00 presso gli stabilimenti balneari n. 16 e n.60 e alle ore 17.00 presso gli stabilimenti n. 39 e n.90. A conclusione della settimana dei bambini, il Palazzo del Turismo (Via L.Da Vinci, 2) ospita l’evento ad ingresso gratuito “Mattonicni a Bellaria Igea Marina”: esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini della Lego®: sabato 18 giungo dalle 15.00 alle 22.00 e domenica 19 giugno dalle 10.00 alle 19.00, ingresso gratuito.