  A Cattolica arrivano “Le sorelle Robespierre”  con Alessandro Fullin e Simone Faraon

Giovedì 24 febbraio (ore 21.15) al Teatro della Regina di Cattolica va in scena “Le sorelle Robespierre” con Alessandro Fullin e Simone Faraon, e la regia dello stesso Fullin.

Maximilian-Francois-Marie-Isidore de Robespierre aveva molti nomi, un fratello e anche due sorelle, di cui una sarà scrittrice. Malgrado questa verità storica lo spettacolo scritto da Alessandro Fullin non racconta la loro storia. Il nome Robespierre è usato semplicemente per la sua capacità evocativa, è un cognome che subito spaventa quanto una ghigliottina. Ingrediente fondamentale di questo spettacolo è infatti il Terrore: in una cupa prigione femminile, mentre la Cittadina Champignon legge la lista delle prossime condannate, una madre e due figlie (di cui una di cartapesta) si fanno coraggio, rimpiangono la loro spensierata vita, sperano nell’arrivo della Grazia ma soprattutto si fanno a pezzi con rivelazioni crudeli e sconvolgenti. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo ma le nostre eroine non hanno tempo per preoccuparsi del Terzo Stato in ascesa. Sono i loro amori infelici quelli che, prima della lama del boia, gli hanno già fatto perdere la testa.

Alessandro Fullin è nato a Trieste nel 1964. Ha lavorato in tv, radio e a teatro. Nel 2005 viene conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a “Zelig Circus”. Nel 2007 la sua commedia “Le serve di Goldoni” viene presentata alla Biennale di Venezia. Ha pubblicato diversi libri. Dalla trilogia di libri in dialetto triestino (“Sissi a Miramar”, “Ritorno a Miramar”, “Oberdan amore mio”) sono state tratte versioni radiofoniche (Rai, Friuli-Venezia Giulia) e teatrali (Teatro La Contrada). Dal 2013 ha cominciato la collaborazione con la compagnia teatrale "Musa" con la quale ha realizzato gli spettacoli: "Piccole gonne”, "La Divina”, “Suore nella tempesta”. Per il Teatro La Contrada ha curato la regia delle commedie in dialetto triestino "Ritorno a Miramar”, “Basabanchi”, “Basabanchi repete”.

Simone Faraon, classe 1987, è attore, regista e insegnante di recitazione, studia recitazione alla Scuola Teatranzartedrama e ben presto inizia ad approfondire gli studi come performer completo presso il Teatro Nuovo di Torino, iniziando fin da subito a collaborare come attore per la compagnia stabile Torino Spettacoli, lavorando tra gli altri, con Adriana Innocenti e Piero Nuti, E. Fasella, Luciano Caratto e il maestro Filippo Crivelli. Laureato in scienze politiche, oltre a proseguire la carriera attoriale, insegna recitazione negli istituti scolastici e la bottega d’arte NuoveForme di Torino e come esperto di comunicazione, collabora in vari progetti formativi. Accanto alla sua attività attoriale, Faraon ha firmato diverse regie ed è insegnante e socio fondatore della Compagnia NuoveForme con la direzione artistica dell’artista Sergio Cavallaro. Attualmente è impegnato, per il quinto anno consecutivo, con le tournée teatrali di “Piccole Gonne”, “La Divina” e “Suore nella tempesta” dove affianca il comico artista triestino Alessandro Fullin. Di recente interpreta Dorian Gray nell’allestimento con la regia di Pino Strabioli ed è impegnato in un monologo-conferenza sul lato oscuro del web, Tredicesimo Piano.

Prossimi appuntamenti: domenica 27 febbraio “Mozartiana”, Filarmonica Arturo Toscanini.



Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it